«Металлург» проявляет интерес к канадским голкиперам Паскуале и Томкинсу

Два канадских вратаря входят в сферу интересов магнитогорского «Металлурга».

Как сообщает «Чемпионат», речь идет о Эдди Паскуале и Мэтте Томкинсе.

Первый имеет действующий контракт с ярославским «Локомотивом». В минувшем сезоне Паскуале провел 38 матчей в регулярном чемпионате, отражая 91,6% бросков. В плей-офф Эдди сыграл в двух встречах, отразив 85,4% бросков соперника.

Томкинс в минувшем сезоне играл за шведскую «Фрелунду». Канадец принял участие в 33 матчах, в которых отразил 90,8% бросков.

Добавим, что Мэтт играет сейчас за национальную команду на ЧМ-2022, а ранее мог подписать контракт с московским «Динамо».