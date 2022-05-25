ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Кошечкин пока не принял решения о продлении соглашения с «Металлургом»

Выигрывал дважды Кубок Гагарина в составе магнитогорского клуба.
25 мая 2022 20:58
автор: Александр Поволоцкий

Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал о будущем в команде голкипера Василия Кошечкина.

Ранее в СМИ сообщалось, что магнитогорский клуб заинтересован в двух канадских вратарях: Эдди Паскуале и Мэтте

«Продление контракта с Кошечкиным? У нас много что пишут. Вася, насколько я понял, еще не решал. Первое объявление о продлении контракта с Василием появится на сайте нашего клуба», — приводит ТАСС слова Ласькова.

Напомним, что в минувшем сезоне «Металлург» уступил в финальной серии московскому ЦСКА.

Кошечкин провел в плей-офф 23 матча, в которых одержал 15 побед, отражая 93,1% бросков.

источник: ТАСС
Это интересно:
Кошечкин пока не принял решения о продлении соглашения с «Металлургом»
Выигрывал дважды Кубок Гагарина в составе магнитогорского клуба.
25.05.2022 20:58
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Металлург» проявляет интерес к канадским голкиперам Паскуале и Томкинсу
Один из вратарей мог пополнить состав московского «Динамо».
25.05.2022 20:18
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Авангард» заключил контракт с Галимовым
Минувший сезон россиянин провел в Финляндии.
25.05.2022 18:18
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Грубец расторг контракт с «Авангардом»
В составе омской команды вратарь становился обладателем Кубка Гагарина в 2021 году.
25.05.2022 17:58
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Главный тренер «Рейнджерс»: По уровню своей игры Шестеркин просто невероятен
Команда из Нью-Йорка сравняла счет в серии плей-офф.
25.05.2022 17:38
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
В Москве прошел первый в истории хоккейный «Кубок ветеранов Великой Отечественной войны»
В Москве прошел первый в истории хоккейный «Кубок ветеранов Великой Отечественной войны»
Встреча сборных «Легенды хоккея СССР» и «Ассоциации любительского хоккея» (АЛХ) прошла накануне на «ЦСКА Арене» и, по сути, стала презентацией масштабного турнира, который будет проводиться ежегодно среди дворовых, непрофессиональных команд.
25.05.2022 15:20
Хоккей
автор: Николай Яременко
Вратарь «Эдмонтона» Смитт пропустил гол из чужой зоны
Автором шайбы стал защитник «Калгари» Андерссон.
25.05.2022 09:29
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Кожевников назвал «Локомотив» главным конкурентом СКА и ЦСКА на Западе в следующем сезоне
Ярославский клуб провел мощную селекцию
25.05.2022 08:40
Хоккей
автор: Александр Шульгин
30 сейвов Шестеркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину» и сравнять счет в серии
30 сейвов Шестеркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину» и сравнять счет в серии
Встреча плей-офф НХЛ проходила в Нью-Йорке.
25.05.2022 08:20
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Эдмонтон» в третий раз обыграл «Калгари». «Нефтяникам» остался один шаг до полуфинала Кубка Стэнли
Серия возвращается в Калгари
25.05.2022 08:17
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Юран проиграл бывшей, Лантратов обидел болбоя, «Оренбург» спасся с 0:2. Стыки РПЛ — ФНЛ начались весело
В чемпионате России состоялись первые стыковые матчи. «СКА-Хабаровск» выиграл у «Химок» - 1:0, «Оренбург» и «Уфа» сгоняли ничью 2:2. Впереди - ответные игры на полях представителей РПЛ.
Швейцария — не «Красная машина», истинное лицо Канады — загадка. Расклады на четвертьфиналы ЧМХ-2022
В четверг 26 мая на чемпионате мира пройдут матчи 1/4 финала и определятся полуфиналисты.
Леша Месси и Женя Роналду. Как Ягудин и Плющенко поделили страну пополам
Цикл, посвященный 30-летию российского спорта, продолжает двойной портрет знаменитых фигуристов и непримиримых соперников – Евгения Плющенко и Алексея Ягудина.
«Спартак» хочет Кубок на 100 лет. А есть ли эти 100 лет?
Столетие «Спартака», которое отмечали в апреле, вызвало немало споров. И они наверняка усилятся после 29 мая, если в этот день красно-белые победят динамовцев в финале Кубка России. Кто-то воспримет это как подарок на юбилей, а кто-то будет настаивать, что никакого юбилея на самом деле нет. Так можно ли в принципе расставить точки над i в этом споре?
Канада против Швеции уже в четвертьфинале! Итоги группового раунда ЧМХ-2022
На чемпионате мира по хоккею в Финляндии определились все пары четвертьфиналов.
«Не считаю, что «Газпром» вкладывает в «Зенит» слишком много». Дюков — после исполкома РФС
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги заседания исполкома, рассказал о продаже билетов на финал Кубка России и лимите на легионеров.
Как убивали «Спартак-2» и хоронили «Рубин». Обзор футбольных мемов
Последние новости российского и европейского футбола в картинках.
Расширения РПЛ не будет, «Рубин» и «Арсенал» точно в ФНЛ, проект Кубка лиги в работе. Итоги исполкома РФС
Исполком РФС на своем заседании 24 мая расставлял точки над i. Главная интрига была в формате чемпионата на следующий сезон.
Канада получила от Дании, Казахстан выжил. Итоги 11-го дня ЧМХ-2022
На чемпионате мира по хоккею в Финляндии наступила пора решающих матчей первого этапа - и в одном из них Канада уступила Дании, опустившись на четвертое место в группе.
Смоляр бьется с Шумахером, Медведев может стать №1 уже в Париже. Приключения наших «нейтралов»
Обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе. Главное из них на ближайшие две недели - это «Ролан Гаррос», теннисный турнир «Большого шлема» в Париже, стартовавший 22 мая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика