Кошечкин пока не принял решения о продлении соглашения с «Металлургом»

Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал о будущем в команде голкипера Василия Кошечкина.

Ранее в СМИ сообщалось, что магнитогорский клуб заинтересован в двух канадских вратарях: Эдди Паскуале и Мэтте

«Продление контракта с Кошечкиным? У нас много что пишут. Вася, насколько я понял, еще не решал. Первое объявление о продлении контракта с Василием появится на сайте нашего клуба», — приводит ТАСС слова Ласькова.

Напомним, что в минувшем сезоне «Металлург» уступил в финальной серии московскому ЦСКА.

Кошечкин провел в плей-офф 23 матча, в которых одержал 15 побед, отражая 93,1% бросков.