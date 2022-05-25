Торнтон пока не принял решение о завершении карьеры

Форвард «Флориды» Джо Торнтон заявил, что пока не принял решение, будет ли он продолжать профессиональную карьеру.

Отметим, что летом 42-летний хоккеист может получить статус неограниченно свободного агента.

«Недавно моя задала мне вопрос о продолжении карьеры. Но у меня пока нет ответа. Получил удовольствие от игры за «Флориду». Считаю, что у команды большое будущее», — приводит TSN слова Торнтона.

Добавим, что старше канадца в лиге только 45-летний защитник «Айлендерс» Здено Хара.

В текущем сезоне Торнтон набрал 10 (5+5) очков в 35 матчах.