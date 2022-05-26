Два голевых очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» одержать волевую победу над «Колорадо», уступая 0:3

Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» в гостях обыграли «Колорадо Эвеланш» (5:4 ОТ) в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ.

Отметим, что по ходу встречи «Блюз» уступали сопернику в три шайбы, однако подопечным Крейга Беруби удалось добиться победного результата. В составе команды голы забили Владимир Тарасенко (35-я минута), Роберт Томас (50, 60), Джастин Фолк (56) и Тайлер Бозак (64). Также у россиянина результативный пас. Форвард Павел Бучневич оформил два ассиста, у нападающего Алексея Торопченко одна голевая передача.

Хозяева ответили шайбами Натана Маккинона, отличившегося хет-триком на 4-й, 19-й и 58-й минутах, а также Габриэля Ландескога (25).

Таким образом, «Сент-Луис» сократил отставание в серии – 2-3. Шестой матч между командами состоится 28 мая.