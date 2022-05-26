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Американский журналист заявил, что Овечкин не сможет превзойти Кросби по уровню игры

При этом он добавил, что россиянин входит в десятку лучших игроков НХЛ за всю ее историю.
26 мая 2022 10:04
автор: Владислав Корегин

Журналист The Athletic Джош Йохе высказался об игре двух форвардов НХЛ – Александра Овечкина, выступающего за «Вашингтон Кэпиталз», а также нападающего «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

– По моему мнению, Кросби входит в пятерку лучших игроков за всю историю лиги, а Овечкин – в топ-10. Безусловно, я уважаю Александра, но он и близко не смог подобраться к уровню ведения игры Сидни. Кросби лучше Овечкина практически во всех аспектах игры. Александр лучше только как снайпер. Сейчас лишь Макдэвид способен превзойти Кросби, – написал Йохе.

Напомним, что Кросби является трехкратным обладателем Кубка Стэнли и двукратным победителем Олимпийских игр в составе сборной Канады. В нынешнем сезоне на счету 34-летнего хоккеиста 94 (33+61) набранных очка в 75 матчах.

Что касается Овечкина, то 36-летний россиянин лишь однажды побеждал в Кубке Стэнли. Это произошло в 2018 году. При этом он ни разу не выигрывал на Олимпиаде. В сезоне-2021/22 игрок забросил 51 шайбу и отдал 45 результативных передач в 83 встречах.

источник: The Athletic
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