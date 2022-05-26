Чехия обыграла Германию и вышла в полуфинал чемпионата мира

В матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею сборная Чехии обыграла команду Германии в вышла в полуфинал турнира.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу чехов в составе которых отличились Давид Пастрняк и Роман Червенка, реализовавшие большинство, а также Давид Крейчи и Иржи Смейкал.

Немцы ответили шайбой Морица Зайдера.

Таким образом, чехи стали первым полуфиналистом турнира.

Чемпионат мира

1/4 финала

Германия - Чехия - 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Голы:

0:1 - Пастрняк (Крейчи, Червенка), 2:17 (5х4)

0:2 - Червенка (Крейчи, Гронек), 10:04 (5х4)

0:3 - Крейчи (Пастрняк, Червенка), 32:10 (5х4)

1:3 - Зайдер (Небельс, Плахта), 53:48 (5х4)

1:4 - Смейкал (Кампф), 58:10

Вратари: Грубауэр - Веймелка.