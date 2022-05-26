Канада отыгралась с 0:3 и вырвала путевку в полуфинал ЧМ у Швеции

Сборная Канады стала вторым полуфиналистом чемпионата мира по хоккею.

В своем четвертьфинальном поединке «кленовые листья» одержали сверхволевую победу над шведами со счетом 4:3.

После двух периодов скандинавы выигрывали 3:0 благодаря шайбам Карла Клингберга, Уильяма Нюландера и Макса Фриберга. Еще за две минуты до финальной сирены счет был 3:1 (одну шайбу отыграл Райан Грейвс), однако Пьер-Люк Дюбуа в большинстве и Мэтью Барзэл с разницей в 30 секунд забросили дважды и перевели встречу в овертайм.

В дополнительное время победу Канаде принес точный бросок Дрейка Батерсона, реализовавшего численный перевес.

Чемпионат мира

1/4 финала

Швеция - Канада - 3:4 ОТ (2:0, 1:0, 0:3, 0:1)

Голы:

1:0 - Клингберг (Ланг, Петерсон), 1:27

2:0 - Нюландер (Нордстрем), 7:04

3:0 - Фриберг (Густафссон, Экман-Ларссон), 28:23

3:1 - Грейвс (Руа, Комтуа), 41:21

3:2 - Дюбуа (Шабо, Козенс), 58:07 (5х4)

3:3 - Бэрзэл (Батерсон, Комтуа), 58:37

3:4 - Батерсон (Бэрзэл, Дюбуа), 60:43

Вратари: Улльмарк - Дриджер.