Канадцы сотворили чудо в четвертьфинале чемпионата мира: обзор чумового матча против Швеции (видео)

Сегодня, 26 мая, сборная Канады обыграла команду Швеции в четвертьфинала ЧМХ-2022. Судьбу поединка команды разыграли в овертайме, где сильнее оказались «кленовые листья» (4:3 ОТ).

До третьего периода шведы уверенно шли к победе, выигрывая поединок со счетом 3:0, однако, канадцы перевернули ход противостояния в самой концовке игры.

Представляем вашему внимаю видеообзор прошедшей встречи:

К слову, за выход в финал канадцы сыграют с победителем пары Финляндия – Словакия.