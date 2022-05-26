Косторная объяснила причину истерики Трусовой на Олимпиаде

Чемпионка Европы в фигурном катании Алена Косторная попыталась объяснить причину истерики Александры Трусовой после исполнения произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине.

«У Саши была такая реакция, не могу точно сказать, может, потому что, выполнив свой контент, она думала, что будет непобедимой. Это было будто гарантией. Она сделала максимум, и все равно не первая. Она столько к этому шла, и все равно», - сказала Косторная в эфире «Первого спортивного радио».

Напомним, Трусова стала первой в истории фигуристкой, приземлившей пять четверных прыжков на Олимпиаде, хотя судьи засчитали лишь три.

Этого все равно не хватило для золота - Александра осталась с серебряной наградой.