ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Косторная объяснила причину истерики Трусовой на Олимпиаде

Александра уступила золото Анне Щербаковой
26 мая 2022 20:50
автор: Александр Шульгин

Чемпионка Европы в фигурном катании Алена Косторная попыталась объяснить причину истерики Александры Трусовой после исполнения произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине.

«У Саши была такая реакция, не могу точно сказать, может, потому что, выполнив свой контент, она думала, что будет непобедимой. Это было будто гарантией. Она сделала максимум, и все равно не первая. Она столько к этому шла, и все равно», - сказала Косторная в эфире «Первого спортивного радио».

Напомним, Трусова стала первой в истории фигуристкой, приземлившей пять четверных прыжков на Олимпиаде, хотя судьи засчитали лишь три.

Этого все равно не хватило для золота - Александра осталась с серебряной наградой.

Это интересно:
Косторная объяснила причину истерики Трусовой на Олимпиаде
Александра уступила золото Анне Щербаковой
26.05.2022 20:50
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Канадцы сотворили чудо в четвертьфинале чемпионата мира: обзор чумового матча против Швеции (видео)
«Кленовые листья» вырвали победу, уступая к третьему периоду со счетом 0:3.
26.05.2022 20:27
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Канада отыгралась с 0:3 и вырвала путевку в полуфинал ЧМ у Швеции
Судьба встречи решилась в овертайме
26.05.2022 19:07
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Чехия обыграла Германию и вышла в полуфинал чемпионата мира
На чемпионате мира проходят первые четвертьфинальные матчи
26.05.2022 18:58
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Американский журналист заявил, что Овечкин не сможет превзойти Кросби по уровню игры
При этом он добавил, что россиянин входит в десятку лучших игроков НХЛ за всю ее историю.
26.05.2022 10:04
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Тарасенко вышел на третье место по набранным в плей-офф НХЛ очкам в истории «Сент-Луиса»
В игре против «Колорадо» нападающий забил гол и отдал результативную передачу.
26.05.2022 08:25
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Два голевых очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» одержать волевую победу над «Колорадо», уступая 0:3
«Блюз» удалось сократить отставание в серии – 2-3.
26.05.2022 08:17
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Торнтон пока не принял решение о завершении карьеры
«Флорида», за которую выступает канадец, вылетела во втором раунде Кубка Стэнли.
25.05.2022 23:38
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Кошечкин пока не принял решения о продлении соглашения с «Металлургом»
Выигрывал дважды Кубок Гагарина в составе магнитогорского клуба.
25.05.2022 20:58
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Металлург» проявляет интерес к канадским голкиперам Паскуале и Томкинсу
Один из вратарей мог пополнить состав московского «Динамо».
25.05.2022 20:18
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Канадский подвиг по расписанию! Как «Кленовые листья» вышли в полуфинал ЧМХ, отыграв 0:3 у Швеции
В четвертьфинале чемпионата мира родоначальники хоккея уступали 0:3 после двух периодов «Тре Крунур», но в итоге вырвали победу в овертайме (4:3).
Вяльбе прокатили на выборах, Большунову урезали скиатлон. Что означает «эмансипация» в мировых лыжах
На конгрессе Международной федерации лыжного спорта в Милане утверждены революционные перемены, которые вступят в силу уже в ближайшем сезоне.
Конечно, Вася! Почему НХЛ сходит с ума по Андрею Василевскому
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский шестой раз в карьере завершил серию плей-офф НХЛ сухим матчем - это новый рекорд Кубка Стэнли. «Плеймейкер» вспоминает, как скромный юноша из Тюмени превратился в суперзвезду, которую мечтает заполучить любой клуб заокеанской лиги.
Проигрыш Дрейка на «Формуле» и невероятные хоккейные экспрессы. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
«Спартак» — «Динамо»: все, что нужно знать о финале Кубка России
29 мая в Лужниках пройдет старейшее московское дерби: столичные спартаковцы и динамовцы определят победителя Кубка страны по футболу. Вся полезная информация о предстоящей игре - в нашем видео.
Тарасенко и компания: победный «блюз» вместо похорон (видео)
«Колорадо» в пятом матче серии плей-офф НХЛ был в минуте от выхода в полуфинал, но позволил «Сент-Луису» с набравшими шесть очков российскими игроками сравнять счет, а затем и вырвать победу в овертайме (5:4).
Действительно Особенный! Как Жозе Моуринью первым в истории взял все три существующих еврокубка
В финальном матче Лиги конференций в Тиране «Рома» Жозе Моуринью победила «Фейенорд» (1:0).
Юран проиграл бывшей, Лантратов обидел болбоя, «Оренбург» спасся с 0:2. Стыки РПЛ — ФНЛ начались весело
В чемпионате России состоялись первые стыковые матчи. «СКА-Хабаровск» выиграл у «Химок» - 1:0, «Оренбург» и «Уфа» сгоняли ничью 2:2. Впереди - ответные игры на полях представителей РПЛ.
Швейцария — не «Красная машина», истинное лицо Канады — загадка. Расклады на четвертьфиналы ЧМХ-2022
В четверг 26 мая на чемпионате мира пройдут матчи 1/4 финала и определятся полуфиналисты.
Леша Месси и Женя Роналду. Как Ягудин и Плющенко поделили страну пополам
Цикл, посвященный 30-летию российского спорта, продолжает двойной портрет знаменитых фигуристов и непримиримых соперников – Евгения Плющенко и Алексея Ягудина.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика