Сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира, обыграв в финале Канаду

Сборная Финляндии победила команду Канады со счетом 4:3 ОТ в финале домашнего чемпионата мира.

За «кленовых листьев» забивали Дилан Козенс в большинстве (24-я минута), Зак Уайтклауд (58) и Максим Комтуа (59)

У «львов» дубль после двух удалений канадцев оформил Микаэль Гранлунд (45, 46), еще одну шайбу забросил Йоэль Армиа (55). Победу же принес сборной Финляндии принес Сахари Маннинен, реализовав большинство в овертайме.

Таким образом, финны в четвертый раз в своей истории выиграли золото чемпионата мира.

Чемпионат мира-2022

Финал

Финляндия - Канада - 4:3 (0:0, 0:1, 3:2, 1:0)

Голы:

0:1 – Козенс (Барзэл, Сиверсон), 24:00 (5х4)

1:1 – Гранлунд (Хейсканен, Лехтонен), 54:57 (5х3)

2:1 – Гранлунд (Лехтонен, Хартикайнен), 45:57 (5х4)

3:1 - Армиа (Ламмикко), 54:04

3:2 - Уайтклаул (Барзэл, Андерсон), 57:48

3:3 - Комтуа (Барзэл, Батерсон), 58:36

4:3 - Манинен (Гранлунд, Хайсканен), 66:42 (4х3)

Вратари: Олкинуора - Дриджер (0.00 - 44.13), Томкинс.