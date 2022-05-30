IIHF опубликовала составы групп на ЧМ-2023 по хоккею, на котором не сыграет сборная России

Пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF) сообщила о том, как будет выглядеть состав групп на чемпионате мира 2023 года.

По информации источника, в группе А выступит действующий обладатель трофея – сборная Финляндии, вчера обыгравшая Канаду (4:3 ОТ) в финальном матче мирового первенства-2022. Также в группу попали: Швеция, Чехия, Германия, Дания, Франция, Австрия, Венгрия.

Отмечается, что группа B будет представлена следующими национальными командами: Канада, США, Швейцария, Словакия, Латвия, Норвегия, Казахстан, Словения.

Напомним, что ЧМ-2023 состоится в латвийской Риге и финском Тампере с 12 по 28 мая. Изначально соревнования должны были пройти в Санкт-Петербурге, однако IIHF принял решение отстранить Россию от участия в мировом первенстве и лишить ее права проводить данный турнир.