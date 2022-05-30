Сборная России сохранила за собой третье место рейтинга IIHF по окончании чемпионата мира 2022 года

Вчера, 29 мая, завершился чемпионат мира 2022 года, прошедший в финских городах Тампере и Хельсинки. Победителем соревнований стала сборная Финляндии, обыгравшая в финале Канаду со счетом 4:3 ОТ.

По итогам турнира Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала обновленный рейтинг национальных команд. Отметим, что десятке лучших произошло лишь одно изменение – Чехия переместилась с седьмого на шестое место, опередив Швейцарию.

Добавим, что сборная России, не принимавшая участие в мировом первенстве-2022, осталась на третьей позиции. На первом и втором местах располагаются Финляндия и Канада соответственно.