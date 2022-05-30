ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

31 мая при поддержке «Лиги Ставок» состоится пресс-конференция со звездой NHL – Кириллом Капризовым

31 мая при поддержке «Лиги Ставок» состоится пресс-конференция со звездой NHL – Кириллом Капризовым
30 мая 2022 10:10

За прошедший сезон Кирилл набрал 108 (47+61) очков в регулярном чемпионате и обновил наилучшее клубное достижение Мариана Габорика – 84 очка в сезоне 2007/08. Капризов стал русским бомбардиром №1 в прошедшей «регулярке». В 6 матчах плей-офф друг «Лиги Ставок» набрал 8 очков (7+1).

Кирилл примет участие в первой официальной пресс-конференции в России. Эксклюзив для любителей хоккея подготовила «Лига Ставок» – первая и единственная букмекерская компания в России, оказывающая полноценную поддержку хоккею на мировом уровне.

Для аккредитации СМИ: viktoriya.grebneva@ligastavok.ru

В заявке нужно указать ФИО, название СМИ, телефон.

Пресс-центр агентства «Матч +», Москва, ул. Новый Арбат 24, к/т «Октябрь», начало в 12:00.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
31 мая при поддержке «Лиги Ставок» состоится пресс-конференция со звездой NHL – Кириллом Капризовым
31 мая при поддержке «Лиги Ставок» состоится пресс-конференция со звездой NHL – Кириллом Капризовым
30.05.2022 10:10
Хоккей
Сборная России сохранила за собой третье место рейтинга IIHF по окончании чемпионата мира 2022 года
Российская команда не принимала участие в прошедшем турнире.
30.05.2022 09:17
Хоккей
автор: Владислав Корегин
IIHF опубликовала составы групп на ЧМ-2023 по хоккею, на котором не сыграет сборная России
Соревнования пройдут в Риге и Тампере.
30.05.2022 08:47
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира, обыграв в финале Канаду
Сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира, обыграв в финале Канаду
Турнир проходил в Хельсинки и Тампере.
29.05.2022 23:08
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Сборная Чехии обыграла США в матче за бронзу чемпионата мира-2022
Турнир в Финляндии подходит к концу.
29.05.2022 17:47
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Фетисов заявил, что Шестеркин является одним из главных претендентов на звание MVP сезона в НХЛ
Бывший игрок сборной СССР высоко оценил выступления вратаря в текущем сезоне.
29.05.2022 14:38
Хоккей
автор: Владислав Корегин
В IIHF рассказали, за что могут продлить отстранение сборной России еще на один год
Команда уже пропустит два чемпионата мира подряд
29.05.2022 10:40
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Чудинов может стать игроком «Ак Барса»
Хоккеист пропустил прошлый сезон
29.05.2022 10:11
Хоккей
автор: Александр Шульгин
В IIHF высказались против того, чтобы сборная России была переведена в первый дивизион
В организации готовы оставить Россию в элитной группе ЧМ.
29.05.2022 09:19
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Панарин отметил заслуги Шестеркина в победе «Рейнджерс» над «Каролиной»
Судьба серии решится в седьмом матче
29.05.2022 09:09
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Финны — чемпионы, Филппула — в «Золотом клубе», Канада — в бешенстве. Как шведские судьи испортили финал ЧМХ-2022
В решающем матче чемпиона мира в Тампере сборная Финляндии в овертайме победила канадцев (4:3) и оформила дубль, добавив это золото к триумфу на Олимпиаде в Пекине.
«Старались сыграть как «Реал»!» Джикия — о том, как «Спартак» спустя 19 лет завоевал Кубок России
Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился эмоциями после финала Кубка России против «Динамо» (2:1).
«Когда Фомин не забил пенальти, я упал и расплакался». Спартаковец Литвинов — о победе в Кубке
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился эмоциями от победы над «Динамо» в финале Кубка России (2:1) и рассказал о заработанном им пенальти, который мог похоронить команду.
За чемпионство теперь борются трое! Как Перес сенсационно выиграл Гран-при Монте-Карло
Победителем седьмого этапа чемпионата «Формулы-1» стал второй пилот «Ред Булла» Серхио Перес, который показал готовность навязать конкуренцию Максу Ферстаппену и Шарлю Леклеру в споре за чемпионство.
«24 февраля мир изменился. Это был мой прощальный матч». Шварц — после поражения от «Спартака» в финале
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц по окончании финального матча Кубка России против «Спартака» (1:2) подтвердил, что покидает Россию.
«Спартак» — все еще народная команда! Послесловие к финалу Кубка
Финальный матч Кубка России-2022, в котором красно-белые победили динамовцев 2:1, удался во всех смыслах.
Ваноли взял пример с Папы Карло! Как «Спартак» спустя 19 лет выиграл Кубок России
В финальном поединке Кубка страны красно-белые переиграли в московском дерби «Динамо» (2:1).
Хочешь выиграть «ушастого»? Подпиши хорвата! Главные цифры Лиги чемпионов-2021/22
Самая интересная статистика по итогам очередного розыгрыша Лиги чемпионов, завершившегося 14-м континентальным триумфом «Реала»
«Магия этой эмблемы действует на всех». Мостовой — о победе «Реала» над «Ливерпулем» в финале ЛЧ
Отлично знакомый с испанским футболом Александр Мостовой поделился с «Плеймейкером» мнением об очередном европейском триумфе королевского клуба.
«Забьют обе команды, не исключена серия пенальти». Прогноз Ловчева на финал Кубка России «Спартак» — «Динамо»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев назвал «Плеймейкеру» факторы и нюансы, которые могут сыграть за красно-белых или бело-голубых в предстоящем финале Кубка страны (29 мая, 17:00 мск).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика