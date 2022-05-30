31 мая при поддержке «Лиги Ставок» состоится пресс-конференция со звездой NHL – Кириллом Капризовым

За прошедший сезон Кирилл набрал 108 (47+61) очков в регулярном чемпионате и обновил наилучшее клубное достижение Мариана Габорика – 84 очка в сезоне 2007/08. Капризов стал русским бомбардиром №1 в прошедшей «регулярке». В 6 матчах плей-офф друг «Лиги Ставок» набрал 8 очков (7+1).

Кирилл примет участие в первой официальной пресс-конференции в России. Эксклюзив для любителей хоккея подготовила «Лига Ставок» – первая и единственная букмекерская компания в России, оказывающая полноценную поддержку хоккею на мировом уровне.

Для аккредитации СМИ: viktoriya.grebneva@ligastavok.ru

В заявке нужно указать ФИО, название СМИ, телефон.

Пресс-центр агентства «Матч +», Москва, ул. Новый Арбат 24, к/т «Октябрь», начало в 12:00.