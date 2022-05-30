ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Почетный член совета ИИХФ раскритиковал Канаду за жалобы на судейство в финале ЧМ-2022

Канадцы в решающем матче проиграли команде Финляндии.
30 мая 2022 16:30

Почетный член совета Международной федерации хоккея Калерво Куммола отреагировал на скандальное судейство в финале чемпионата мира-2022 между командами Канады и Финляндии (3:4 ОТ).

«О судействе говорить нечего. Первое удаление финнов тоже было довольно спорным. Я считал, что канадцы умеют проигрывать, удивлён их нытьем. Судьи не решили этот матч», - приводит слова Куммолы mtvuutiset.fi.

Напомним, что за «кленовых листьев» забивали Дилан Козенс в большинстве (24-я минута), Зак Уайтклауд (58) и Максим Комтуа (59). У «львов» дубль после двух удалений канадцев оформил Микаэль Гранлунд (45, 46), еще одну шайбу забросил Йоэль Армиа (55). Победу же принес сборной Финляндии принес Сахари Маннинен, реализовав большинство в овертайме.

Финны в четвертый раз в своей истории выиграли золото чемпионата мира.

Это интересно:
Почетный член совета ИИХФ раскритиковал Канаду за жалобы на судейство в финале ЧМ-2022
Канадцы в решающем матче проиграли команде Финляндии.
30.05.2022 16:30
Хоккей
31 мая при поддержке «Лиги Ставок» состоится пресс-конференция со звездой NHL – Кириллом Капризовым
31 мая при поддержке «Лиги Ставок» состоится пресс-конференция со звездой NHL – Кириллом Капризовым
30.05.2022 10:10
Хоккей
Сборная России сохранила за собой третье место рейтинга IIHF по окончании чемпионата мира 2022 года
Российская команда не принимала участие в прошедшем турнире.
30.05.2022 09:17
Хоккей
автор: Владислав Корегин
IIHF опубликовала составы групп на ЧМ-2023 по хоккею, на котором не сыграет сборная России
Соревнования пройдут в Риге и Тампере.
30.05.2022 08:47
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира, обыграв в финале Канаду
Сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира, обыграв в финале Канаду
Турнир проходил в Хельсинки и Тампере.
29.05.2022 23:08
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Сборная Чехии обыграла США в матче за бронзу чемпионата мира-2022
Турнир в Финляндии подходит к концу.
29.05.2022 17:47
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Фетисов заявил, что Шестеркин является одним из главных претендентов на звание MVP сезона в НХЛ
Бывший игрок сборной СССР высоко оценил выступления вратаря в текущем сезоне.
29.05.2022 14:38
Хоккей
автор: Владислав Корегин
В IIHF рассказали, за что могут продлить отстранение сборной России еще на один год
Команда уже пропустит два чемпионата мира подряд
29.05.2022 10:40
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Чудинов может стать игроком «Ак Барса»
Хоккеист пропустил прошлый сезон
29.05.2022 10:11
Хоккей
автор: Александр Шульгин
В IIHF высказались против того, чтобы сборная России была переведена в первый дивизион
В организации готовы оставить Россию в элитной группе ЧМ.
29.05.2022 09:19
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Тренера-расиста от волейбола Россия забанила на два года. Теперь по Воронкову плачет Турция?
Всероссийская федерация волейбола наконец-то определилась с наказанием для наставника женского волейбольного клуба «Локомотив» Андрея Воронкова.
«Готов пройти проверку на полиграфе. Никуда из РПЛ не ухожу». Ашот Хачатурянц — о себе и лиге
Глава РПЛ Ашот Хачатурянц после общего собрания лиги подвел итоги минувшего сезона и заглянул в будущий.
От Сафонова до Кассьерры, с запасным Соболевым и тренером Федотовым. Символическая сборная сезона-2021/22
«Плеймейкер» составил свой вариант сборной лучших игроков российского футбольного сезона с учетом матчей РПЛ, Кубка России и еврокубков. Спойлер: Артем Дзюба не попал даже в запас.
Финал Кубка — как ветер перемен. Надо сделать футбол в РПЛ таким же
Сезон в российском футболе завершился очень ярко: финал Кубка страны напомнил о давно забытых эмоциях, когда на игре бушуют полные «Лужники», перед матчем народ ищет лишние билетики, а сам антураж встречи вызывает ощущение праздника.
Тренер нашего детства. Как Олег Романцев дал России футбол, который ей нравился
Воскресная победа «Спартака» в Кубке России стала первой с 2003 года. Предыдущая была одержана еще при Олеге Романцеве – самом успешном тренере красно-белого клуба. Его портретом мы продолжаем цикл статей, приуроченный к 30-летию российского спорта.
Андрей Червиченко: Ваноли считал Бакаева эгоистом? Хм. Зелимхан впишется в игру «Зенита»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением о победе красно-белых в финале Кубка России и уходе из команды Зелимхана Бакаева.
«Кому еще вручать «Золотой мяч», если не Бензема?» Ведущий «Матч ТВ» — об итогах футбольного сезона
Ведущий «Матч ТВ» Алексей Кочетков поделился с «Плеймейкером» мнением о том, кто был лучшим в завершившемся европейском футбольном сезоне.
Финны — чемпионы, Филппула — в «Золотом клубе», Канада — в бешенстве. Как шведские судьи испортили финал ЧМХ-2022
В решающем матче чемпиона мира в Тампере сборная Финляндии в овертайме победила канадцев (4:3) и оформила дубль, добавив это золото к триумфу на Олимпиаде в Пекине.
«Старались сыграть как «Реал»!» Джикия — о том, как «Спартак» спустя 19 лет завоевал Кубок России
Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился эмоциями после финала Кубка России против «Динамо» (2:1).
«Когда Фомин не забил пенальти, я упал и расплакался». Спартаковец Литвинов — о победе в Кубке
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился эмоциями от победы над «Динамо» в финале Кубка России (2:1) и рассказал о заработанном им пенальти, который мог похоронить команду.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика