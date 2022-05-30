Почетный член совета ИИХФ раскритиковал Канаду за жалобы на судейство в финале ЧМ-2022

Почетный член совета Международной федерации хоккея Калерво Куммола отреагировал на скандальное судейство в финале чемпионата мира-2022 между командами Канады и Финляндии (3:4 ОТ).

«О судействе говорить нечего. Первое удаление финнов тоже было довольно спорным. Я считал, что канадцы умеют проигрывать, удивлён их нытьем. Судьи не решили этот матч», - приводит слова Куммолы mtvuutiset.fi.

Напомним, что за «кленовых листьев» забивали Дилан Козенс в большинстве (24-я минута), Зак Уайтклауд (58) и Максим Комтуа (59). У «львов» дубль после двух удалений канадцев оформил Микаэль Гранлунд (45, 46), еще одну шайбу забросил Йоэль Армиа (55). Победу же принес сборной Финляндии принес Сахари Маннинен, реализовав большинство в овертайме.

Финны в четвертый раз в своей истории выиграли золото чемпионата мира.