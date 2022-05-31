«Рейнджерс» одержали выездную победу над «Каролиной» в решающем матче серии, у Шестеркина 37 сейвов

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях обыграли «Каролину Харрикейнз» (6:2) в седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.

Отметим, что в составе победившей команды шайбы забросили Крис Крайдер, отличившийся дублем на 9-й и 44-й минутах, а также Адам Фокс (4), Райан Строум (37), Филип Хитил (49) и Эндрю Копп (58). Российский голкипер Игорь Шестеркин оформил 37 сейвов из 39 возможных. Форвард Артемий Панарин сделал один результативный пас.

Соперник ответил голами Тони Деанджело (49) и Макса Доми (57). Голкипер Петр Кочетков появился на льду на 36-й минуте и до конца игры отразил девять бросков из 12.

Таким образом, серия завершилась со счетом 4-3 в пользу команды из Нью-Йорка. В финале Восточной конференции подопечные Жерара Галлана встретятся с «Тампой-Бэй Лайтнинг».