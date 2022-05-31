Шестеркин стал первой звездой седьмого матча серии плей-офф НХЛ между «Каролиной» и «Рейнджерс»

Пресс-служба НХЛ сообщила о том, что голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал лучшим игроком седьмого матча серии второго раунда плей-офф с «Каролиной Харрикейнз» (5:2).
Напомним, что в прошедшей встрече 26-летний россиянин оформил 37 сейвов из 39. В текущем сезоне средний процент отраженных бросков у вратаря составляет 93,31.
Второй и третьей звездами встречи стали хоккеисты «Рейнджерс», а именно Крис Крайдер, отличившийся дублем, и Мика Зибанежад (0+3) соответственно.
Добавим, что «Рейнджерс» победили «Каролину» в серии со счетом 4-3. В финале Восточной конференции подопечные Жерара Галлана сыграют против «Тампы-Бэй Лайтнинг».
источник: NHL (НХЛ)