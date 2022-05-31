Шестеркин стал первой звездой седьмого матча серии плей-офф НХЛ между «Каролиной» и «Рейнджерс»

«Готов пройти проверку на полиграфе. Никуда из РПЛ не ухожу». Ашот Хачатурянц — о себе и лиге

Глава РПЛ Ашот Хачатурянц после общего собрания лиги подвел итоги минувшего сезона и заглянул в будущий.