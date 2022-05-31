Стали известны все участники полуфинальной стадии Кубка Стэнли-2022

Определились все полуфинальные пары Кубка Стэнли-2022. Это стало известно после того, как «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Каролину Харрикейнз» (6:2) в седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.

Отметим, что в финале Западной конференции сыграют между собой «Колорадо Эвеланш» и «Эдмонтон Ойлерз», ранее победившие «Сент-Луис Блюз» (4-2) и «Калгари Флеймз» (4-1) соответственно.

Что касается участников финала Востока, то соперником «Рейнджерс» станет «Тампа-Бэй Лайтнинг». В полуфинале «молнии» оказались сильнее «Флориды Пантерз» (4-0).

Добавим, что завтра, 1 июня, «Колорадо» на своей площадке примет «Эдмонтон», а спустя день «Тампа» отправится в гости к «Рейнджерс».