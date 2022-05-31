Голкипер «Рейнджерс» Шестеркин поднялся на второе место в истории клуба по победам в решающих матчах

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» смогли выйти в финал Восточной конференции, обыграв «Каролину Харрикейнз» (6:2) в седьмом матче серии.

Отметим, что российский голкипер «рейнджеров» Игорь Шестеркин оформил 37 сейвов из 39. Эта победа стала для 26-летнего хоккеиста второй в решающих матчах плей-офф за клуб. По данному показателю он поднялся на второе место в истории клуба из Нью-Йорка. Рекордсменом является швед Хенрик Лундквист – у него шесть побед.

Добавим, что «Рейнджерс» победили «Каролину» в серии со счетом 4-3. В полуфинале Кубка Стэнли-2022 подопечные Жерара Галлана сыграют против «Тампы-Бэй Лайтнинг». Первая встреча запланирована на 2 июня.