Шестеркин считает, что Василевский является лучшим голкипером мира на данный момент

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин выразил восхищение игрой своего соотечественника, а именно голкипера «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского.

Отметим, что сегодня, 31 мая, «рейнджеры» обыграли «Каролину Харрикейнз» (6:2) в седьмом матче серии плей-офф и вышли финал Восточной конференции, где сыграют против «Лайтнинг».

– Василевский – лучший вратарь мира на данный момент, – цитирует Шестеркина журналист Винс Меркольяно в своих соцсетях.

Напомним, что в текущем сезоне 27-летний Василевский принял участие в 74 матчах, три раза отстояв «на ноль». Его средний процент отраженных бросков составляет 91,91.

Первый матч серии между «Рейнджерс» и «Тампой» состоится 2 июня.