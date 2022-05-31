Капризов смотрел все матчи сборной России на Олимпиаде в Пекине

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов заявил, что активно следил за выступлениями сборной России на Олимпийских играх 2022 года.

Напомним, что соревнования проходили с 9 по 20 февраля в Пекине. Российская команда завоевала серебряные медали турнира, уступив Финляндии в финальном матче со счетом 1:2.

– Следил ли я за Олимпиадой в Пекине? Да, смотрел все наши матчи. Списывался с Григой (Григоренко – прим. ред.), Слепышевым, Нестеровым. Обидно было проиграть в финале. А вот чемпионат мира в Финляндии я не смотрел. Да и зачем? Ведь там наших не было. Готов ли я был приехать на этот турнир, если бы сборная России играла? Конечно. Я никогда не отказывался от приглашения в сборную. Правда, в плей-офф у меня было повреждение. Если бы клуб разрешил, то я обязательно приехал бы, – заявил Капризов на пресс-конференции, организованной «Лигой Ставок».