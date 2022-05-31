Кирилл Капризов: У меня не было какого-то одного кумира в НХЛ

Отметим, что 25-летний хоккеист защищает цвета «дикарей» с 2020 года.

– Мне нравились многие наши игроки – особенно те, кто выиграл молодежный чемпионат мира в Баффало. Это Тарасенко, Кузнецов, Панарин. Конечно, я восхищался Ковалем (Илья Ковальчук – прим. ред.), Кучем (Никита Кучеров – прим. ред.), Овечкиным, Малкиным, Дацюком… Но кого-то одного выделить не могу. Никого не хочу обидеть, – признался Капризов.

Добавим, что в прошедшем сезоне Капризов принял участие в 87 матчах «Миннесоты», забросил 54 шайбы и сделал 62 результативных передачи. Его команда уступила «Сент-Луису» (2-4) в первом раунде серии плей-офф НХЛ.