Кирилл Капризов: Не думаю, что прошедший сезон получился каким-то выдающимся для меня

По словам 25-летнего хоккеиста, этот сезон в НХЛ оказался более удачным, чем дебютный.

– Он точно лучше, чем мой первый в НХЛ, когда из-за пандемии пришлось играть не со всеми командами. Сейчас было интереснее. Конечно, приятно набрать больше ста очков. Но в плей-офф мы не прошли первый раунд – проиграли «Сент-Луису». Поэтому неприятный осадок остался, ложка дегтя. Не думаю, что сезон получился каким-то выдающимся, – рассказал Капризов на пресс-конференции, организованной «Лигой Ставок».

Добавим, что в прошедшем сезоне Капризов принял участие в 87 матчах «Миннесоты», забросил 54 шайбы и сделал 62 результативных передачи. Его команда уступила «Сент-Луису» (2-4) в первом раунде серии плей-офф НХЛ.