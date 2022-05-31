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Кирилл Капризов: Не думаю, что прошедший сезон получился каким-то выдающимся для меня

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов оценил свои выступления в текущем розыгрыше Национальной хоккейной лиги.
31 мая 2022 15:43
автор: Владислав Домрачев

По словам 25-летнего хоккеиста, этот сезон в НХЛ оказался более удачным, чем дебютный.

– Он точно лучше, чем мой первый в НХЛ, когда из-за пандемии пришлось играть не со всеми командами. Сейчас было интереснее. Конечно, приятно набрать больше ста очков. Но в плей-офф мы не прошли первый раунд – проиграли «Сент-Луису». Поэтому неприятный осадок остался, ложка дегтя. Не думаю, что сезон получился каким-то выдающимся, – рассказал Капризов на пресс-конференции, организованной «Лигой Ставок».

Добавим, что в прошедшем сезоне Капризов принял участие в 87 матчах «Миннесоты», забросил 54 шайбы и сделал 62 результативных передачи. Его команда уступила «Сент-Луису» (2-4) в первом раунде серии плей-офф НХЛ.

источник: «Советский спорт»
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