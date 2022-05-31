Кошкин стал генеральным директором московского «Динамо»

Московское «Динамо» объявило об утверждении на должность генерального директора клуба Николая Кошкина.

«Сегодня состоялось собрание акционеров Клуба, на котором единогласно было принято решение об утверждении кандидатуры Николая Александровича Кошкина в качестве Генерального директора. С 1 июня он приступает к выполнению своих обязанностей. Николай Александрович — молодой специалист, который имеет колоссальный опыт в маркетинговом и коммерческом направлениях. Хоккей для него не чужой вид спорта. Поэтому уверены, что наш выбор оправдает себя на все 100%. Желаем успехов!» - приводит официальный сайт «Динамо» слова председателя Совета директоров клуба Виктораа Воронина.

Последним местом работы Кошкина был футбольный клуб «Локомотив», где он был заместителем генеральным директора. До этого Кошкин работал в Федерации хоккея России в качестве начальника управления маркетингом.

Напомним, что прошлый сезон «Динамо» завершило в полуфинале Западной конференции, уступив будущему победителю Кубка Гагарина ЦСКА (0-4).