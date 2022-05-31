Быков высказался об игре Шестеркина и Панарина за «Рейнджерс»: Они - наша гордость!

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков похвалил голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина и нападающего команды Артемия Панарина за игру в плей-офф Кубка Стэнли.

«Они помогли «Рейнджерс» переломить ход в серии за последние два матчи и переиграть «Каролину».

Шестеркин вообще сейчас один из лучших вратарей НХЛ, ставит новые рекорды и делает какое-то рекордное число сейвов за клуб. Хочется пожелать ему только сохранить текущую форму и продолжить великие традиции нашей вратарской школы.

Испытываю гордость за наших ребят. Они - наша гордость!», - приводит слова специалиста «РБК-Спорт».

Напомним, накануне в седьмом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли «Рейнджерс» на выезде одолел «Каролину Харрикейнз» со счетом 6:2 и вышел в полуфинал, в котором сыграет против действующего обладателя трофея «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Другую пару полуфиналистов составили «Эдмонтон Ойлерз» и «Колорадо Эвеланш».

В минувшем регулярном чемпионате Панарин провел 75 матчей, в которых набрал 96 (22+74) очков. В плей-офф на счету форварда 14 игр и 11 (4+7) очков.

Шестеркин 52 раза выходил на лед в «регулярке», в которых пропустил 104 шайбы. В плей-офф россиянин провел 14 встреч и пропустил 37 голов.