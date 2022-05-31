Александр Радулов подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом»

Экс-форвард московского ЦСКА Александр Радулов вернулся в КХЛ. Об этом сообщил агент нападающего Юрий Николаев.
По словам менеджера, 35-летний хоккеист заключил контракт с «Ак Барсом», рассчитанный на два сезона. Заявление Николаева приводит ТАСС.
Ранее сообщалось, что зарплата Радулова в «Ак Барсе» составит 150 миллионов рублей в год.
Напомним, последней командой игрока был «Даллас Старз». В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ он провел 71 матч и набрал 22 (4+18) очка. Также на его счету три поединка в плей-офф.
источник: ТАСС