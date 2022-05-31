Генменеджер «Сент-Луиса» рассказал, останется ли Тарасенко в команде в следующем сезоне

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Дуг Армстронг уверен, что российский нападающий команды Владимир Тарасенко останется в составе на следующий сезон.

«Я совершенно не волнуюсь по поводу Влади касательно следующего сезона», - приводит слова руководителя журналист Джереми Рутерфорд в своих соцсетях.

Напомним, в минувшем регулярном чемпионате НХЛ Тарасенко провел 75 матчей, в которых набрал 82 (34+48) очка. В плей-офф Кубка Стэнли в активе россиянина 12 встреч и девять (6+3) очков.

«Сент-Луис» дошел до четвертьфинала розыгрыша, уступив в серии со счетом 2-4.