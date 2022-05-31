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Кожевников – о переходе Радулова: «Ак Барс» становится одним из главных кандидатов на Кубок Гагарина

Ранее казанцы подписали Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова.
31 мая 2022 21:57
автор: Артур Гичунцев

Бывший хоккеист «Спартака» Александр Кожевников прокомментировал переход нападающего «Далласа» Александра Радулова в казанский «Ак Барс».

Ранее агент игрока сообщил, что 35-летний форвард заключил договор на два сезона. По данным СМИ, он будет получать в новой команде 150 млн рублей в год.

«Не считаю, что Радулов изжил себя в НХЛ. Он готов играть и может ещё вернуться. Саша здоровый товарищ, нормально играет и смотрится.

«Ак Барс» вообще одним из главных кандидатов на Кубок Гагарина становится: там Шипачёв, Войнов, а теперь Радулов – такой мастер не помешает. Посмотрим, что будет, но команда по именам сильнейшая», – цитирует Кожевникова «Чемпионат».

В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Радулов провел 71 матч и набрал 22 (4+18) очка. Также на его счету три поединка в плей-офф.

источник: Чемпионат.com
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