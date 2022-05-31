Плющев - о переходе Радулова в «Ак Барс»: Все всегда возвращаются куда-то

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал возвращение нападающего Александра Радулова в КХЛ.

«Все всегда возвращаются куда-то. Видимо, у него там закончился контракт, и те предложения, которые были сделаны, не устроили его. Насколько этот переход будет ярким? Сложно сказать. Все-таки там и здесь немножко другой хоккей. Думаю, что благодаря характерным данным, Александр быстро справится со всеми проблемами, которые будут. Ему предстоит доказывать самому себе и болельщикам, что он тот же Александр Радулов, которого видели болельщики раньше», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, накануне стало известно о том, что Радулов подписал двухлетний контракт с казанским «Ак Барсом». По информации СМИ хоккеист будет получать 150 миллионов рублей в год.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ форвард провел 71 матч, в котором набрал 15 (4+11) очков. В плей-офф Кубка Стэнли россиянин принял участие в трех встречах и не отметился результативными действиями.