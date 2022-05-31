Агент: Знарок – один из инициаторов приглашения Радулова в «Ак Барс»

Юрий Николаев, агент российского нападающего Александра Радулова, прокомментировал переход игрока в казанский «Ак Барс».

Ранее стало известно, что 35-летний форвард заключил контракт на два сезона. По данным СМИ, его зарплата в новой команде составит 150 млн рублей в год.

– Сегодня у него закончился контракт с «Далласом». После этого Александр Валерьевич принял решение вернуться, чтобы играть в России.

– Я так понимаю, «Ак Барс» на него давно поглядывал.

– Отношение к нему в Казани очень серьезное. И я думаю, Олег Валерьевич (Знарок) – один из инициаторов приглашения Радулова.

– Между ними не было конфликта на чемпионате мира 2016 года? А то пишут всякое.

– У них абсолютно нормальные отношения. Не высасывайте из пальца! Там ничего плохого не было, – сказал агент телеканалу «Матч ТВ».