«Колорадо» победил «Эдмонтон» в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли

«Колорадо» дома победил «Эдмонтон» со счетом 8:6 в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли.
В составе «нефтяников» забивали Эвандер Кейн (6-я минута), Зак Хаймен (20), Райан Маклеод (23), Коннор Макдэвид (37), Дерек Райан (44) и Райан Ньюджент-Хопкинс, реализовавший численное преимущество (53).
У «Эвеланш» дубль оформил Джей Ти Комфер (6, 27), также по шайбе забросили Натан МакКиннон (16), Кэйл Макар (20), Назем Кадри в большинстве (21), Микко Рантанен (25), Эндрю Коглиано (37) и Габриэль Ландеског, поразивший пустые ворота (60).
Вторая игра между командами пройдет также на льду «Колорадо» и состоится 3 июня.
Кубок Стэнли
Полуфинал. 1-й матч.
«Колорадо Эвеланш» - «Эдмонтон Ойлерз» - 8:6 (3:2, 4:2, 1:2)
Голы:
0:1 – Кейн (Ямамото, Ньюджент-Хопкинс), 5:04
1:1 – Комфер (Бураковски, Ньюхук), 5:40
2:1 – МакКиннон (Макар, Тэйвс), 15:10
2:2 – Хайман (Макдэвид, Кулак), 19:37
3:2 – Макар, 19:46
4:2 – Кадри (Рантанен, Ландеског), 20:32 (Бол.)
4:3 – Маклеод (Нерс, Фогеле), 22:59
5:3 – Рантанен (Лехконен, МакКиннон), 24:38
6:3 – Комфер (Тэйвс, Макар), 26:20
7:3 – Коглиано (О'Коннор), 36:20
7:4 – Макдэвид (Кейн, Драйзайтль), 36:51
7:5 – Райан (Бушар, Кэссиан), 43:28
7:6 – Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Драйзайтль), 52:36 (Бол.)
8:6 – Ландеског, 59:38 (П.В.)