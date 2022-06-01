«Колорадо» победил «Эдмонтон» в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли

Правила жизни Саши Кокорина. Как дела у нашего легионера «Фиорентины»

Минувший сезон Александр Кокорин просидел в запасе флорентийской команды, но возвращаться в Россию он, по словам его агента, не торопится. «Плеймейкер» вспоминает высказывания нападающего, который отправлялся в Италию за трофеями, а теперь ходит в неудачниках.