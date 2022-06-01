ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Колорадо» победил «Эдмонтон» в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли

«Эвеланш» имеет преимущество своего льда.
«Колорадо» победил «Эдмонтон» в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли
01 июня 2022 08:34
автор: Максим Скороходов
автор фото: ХК "Колорадо Эвеланш"

«Колорадо» дома победил «Эдмонтон» со счетом 8:6 в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли.

В составе «нефтяников» забивали Эвандер Кейн (6-я минута), Зак Хаймен (20), Райан Маклеод (23), Коннор Макдэвид (37), Дерек Райан (44) и Райан Ньюджент-Хопкинс, реализовавший численное преимущество (53).

У «Эвеланш» дубль оформил Джей Ти Комфер (6, 27), также по шайбе забросили Натан МакКиннон (16), Кэйл Макар (20), Назем Кадри в большинстве (21), Микко Рантанен (25), Эндрю Коглиано (37) и Габриэль Ландеског, поразивший пустые ворота (60).

Вторая игра между командами пройдет также на льду «Колорадо» и состоится 3 июня.

Кубок Стэнли

Полуфинал. 1-й матч.

«Колорадо Эвеланш» - «Эдмонтон Ойлерз» - 8:6 (3:2, 4:2, 1:2)

Голы:
0:1 – Кейн (Ямамото, Ньюджент-Хопкинс), 5:04
1:1 – Комфер (Бураковски, Ньюхук), 5:40
2:1 МакКиннон (Макар, Тэйвс), 15:10
2:2 – Хайман (Макдэвид, Кулак), 19:37
3:2 – Макар, 19:46
4:2 – Кадри (Рантанен, Ландеског), 20:32 (Бол.)
4:3 – Маклеод (Нерс, Фогеле), 22:59
5:3 – Рантанен (Лехконен, МакКиннон), 24:38
6:3 – Комфер (Тэйвс, Макар), 26:20
7:3 – Коглиано (О'Коннор), 36:20
7:4 – Макдэвид (Кейн, Драйзайтль), 36:51
7:5 – Райан (Бушар, Кэссиан), 43:28
7:6 – Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Драйзайтль), 52:36 (Бол.)
8:6 – Ландеског, 59:38 (П.В.)

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Колорадо» победил «Эдмонтон» в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли
«Колорадо» победил «Эдмонтон» в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли
«Эвеланш» имеет преимущество своего льда.
01.06.2022 08:34
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Генменеджер «Монреаля» рассказал о будущем Прайса в команде
Пока неизвестно, продолжит ли вратарь карьеру
31.05.2022 23:00
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Агент: Знарок – один из инициаторов приглашения Радулова в «Ак Барс»
35-летний форвард заключил контракт на два года.
31.05.2022 22:38
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Плющев - о переходе Радулова в «Ак Барс»: Все всегда возвращаются куда-то
Хоккеист покинул «Даллас», которому отдал три года
31.05.2022 22:18
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Кожевников – о переходе Радулова: «Ак Барс» становится одним из главных кандидатов на Кубок Гагарина
Ранее казанцы подписали Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова.
31.05.2022 21:57
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Генменеджер «Сент-Луиса» рассказал, останется ли Тарасенко в команде в следующем сезоне
Россиянин стал одним из лидеров «блюзменов»
31.05.2022 21:40
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Александр Радулов подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом»
Об этом сообщил агент игрока Юрий Николаев.
31.05.2022 20:38
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Ак Барс» анонсировал переход Александра Радулова (видео)
Ранее хоккеист выступал за «Салават Юлаев» и ЦСКА.
31.05.2022 19:17
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Быков высказался об игре Шестеркина и Панарина за «Рейнджерс»: Они - наша гордость!
Россияне дотащили команду до финала Восточной конференции
31.05.2022 16:47
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Кошкин стал генеральным директором московского «Динамо»
Функционер имеет опыт в развитии хоккея.
31.05.2022 16:32
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Рафа, не уходи! Как Надаль победил Джоковича в «Битве гигантов» на пути к своему 14-му титулу «Ролан Гаррос»
На турнире «Большого шлема» в Париже его прошлогодний победитель Новак Джокович в четырех партиях проиграл в четвертьфинале другому легендарному теннисисту - Рафаэлю Надалю.
Был «звездой» — станет звездой! Радулов возвращается в КХЛ
Один из ярчайших форвардов страны 35-летний Александр Радулов покинул клуб НХЛ «Даллас Старз» и с нового сезона будет выступать в КХЛ за «Ак Барс».
«Однажды попросили обменять клюшку на конфеты!» Капризов рассказал о США, НХЛ, КХЛ, Головине, Dota2 и даже «Реале»
Лучший российский бомбардир минувшего регулярного чемпионата НХЛ (108 очков, рекорд клуба «Миннесоты Уайлд»!), обладатель «Колдер Трофи»-2021 и автор 7 голов в Кубке Стэнли-2022 Кирилл Капризов дал в Москве большое интервью, в котором поведал о жизни за океаном и неразрывной связи с родиной.
Феерия от Макдэвида и мало голов в дерби русских супервратарей. Расклады на полуфиналы Кубка Стэнли
За океаном стартуют финалы конференций: на Востоке «Тампа» сразится с «Рейнджерс», на Западе «Колорадо» ждет непростая серия с «Эдмонтоном».
Кирилл Капризов — о «синдроме второго сезона», фаворитах «Колдер Трофи» и американской визе
Лучший российский легионер регулярного чемпионата НХЛ-2021/22 Кирилл Капризов дал большую пресс-конференцию в Москве, в том числе эксклюзивно пообщавшись с корреспондентом «Плеймейкера».
Правила жизни Саши Кокорина. Как дела у нашего легионера «Фиорентины»
Минувший сезон Александр Кокорин просидел в запасе флорентийской команды, но возвращаться в Россию он, по словам его агента, не торопится. «Плеймейкер» вспоминает высказывания нападающего, который отправлялся в Италию за трофеями, а теперь ходит в неудачниках.
Ждем великую дуэль Василевский — Шестеркин! Как русский вратарь вывел «рейнджеров» в полуфинал Кубка Стэнли (видео)
В седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде уверенно переиграл «Каролину» (6:2) благодаря сделавшему 37 сэйвов Игорю Шестеркину и теперь сыграет в полуфинале Кубка Стэнли с «Тампой».
Тренера-расиста от волейбола Россия забанила на два года. Теперь по Воронкову плачет Турция?
Всероссийская федерация волейбола наконец-то определилась с наказанием для наставника женского волейбольного клуба «Локомотив» Андрея Воронкова.
«Готов пройти проверку на полиграфе. Никуда из РПЛ не ухожу». Ашот Хачатурянц — о себе и лиге
Глава РПЛ Ашот Хачатурянц после общего собрания лиги подвел итоги минувшего сезона и заглянул в будущий.
От Сафонова до Кассьерры, с запасным Соболевым и тренером Федотовым. Символическая сборная сезона-2021/22
«Плеймейкер» составил свой вариант сборной лучших игроков российского футбольного сезона с учетом матчей РПЛ, Кубка России и еврокубков. Спойлер: Артем Дзюба не попал даже в запас.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика