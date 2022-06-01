КХЛ при продаже прав на трансляции рассматривает участников рынка в цифровом пространстве

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о том, чего ждут в лиге от нового партнера по вещанию.

«Мы заинтересованы в глобальном, долгосрочном сотрудничестве, в ходе которого партнёр совместно с лигой будет развивать КХЛ, вкладываясь в создание новых медиапродуктов, помимо трансляций матчей, завоёвывать новые аудитории и делать наш хоккей популярнее. Поэтому мы рассматриваем в том числе и участников рынка, присутствующих исключительно в цифровом пространстве», - приводит слова Морозова «Чемпионат».

Ранее СМИ сообщали, что онлайн-сервис ОККО может приобрести права на КХЛ со следующего сезона сроком на пять лет за один миллиард рублей за год.

Добавим, что перед началом прошлого сезона КХЛ продали права американским ESPN+ и Portable.TV.