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КХЛ при продаже прав на трансляции рассматривает участников рынка в цифровом пространстве

Главный хоккейный турнир России может уйти с «Матч ТВ».
КХЛ при продаже прав на трансляции рассматривает участников рынка в цифровом пространстве
01 июня 2022 11:21
автор: Максим Скороходов
автор фото: ПХК ЦСКА

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о том, чего ждут в лиге от нового партнера по вещанию.

«Мы заинтересованы в глобальном, долгосрочном сотрудничестве, в ходе которого партнёр совместно с лигой будет развивать КХЛ, вкладываясь в создание новых медиапродуктов, помимо трансляций матчей, завоёвывать новые аудитории и делать наш хоккей популярнее. Поэтому мы рассматриваем в том числе и участников рынка, присутствующих исключительно в цифровом пространстве», - приводит слова Морозова «Чемпионат».

Ранее СМИ сообщали, что онлайн-сервис ОККО может приобрести права на КХЛ со следующего сезона сроком на пять лет за один миллиард рублей за год.

Добавим, что перед началом прошлого сезона КХЛ продали права американским ESPN+ и Portable.TV.

источник: Чемпионат.com
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