Кошечкин продлил контракт с «Металлургом»

Магнитогорский «Металлург» продлил контракт с российским голкипером Василием Кошечкиным.

Как сообщает пресс-служба «сталеваров», соглашение с 39-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

В минувшем регулярном чемпионате Кошечкин провел 14 матчей, в которых одержал десять побед, отражая 93,4 процента отраженных бросков. В плей-офф на счету Василия 23 матча, в которых он одержал 15 побед. Голкипер отразил 93,1 бросков соперников.

Кошечкин установил рекорд по продолжительности «сухой» серии в истории финалов Кубка Гагарина. Он не пропускал 156 минут и 34 секунды.

«Металлург» уступил ЦСКА в решающей серии за трофей.