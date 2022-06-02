«Рейнджерс» дома победили «Тампу-Бэй» в первом матче серии финала Востока, у Шестеркина 37 сейвов

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Тампу-Бэй Лайтнинг» (6:2) в первом матче серии финала Восточной конференции НХЛ.

Отметим, что в составе победившей команды шайбы забросили Филип Хитил, отличившийся дублем на 31-й и 36-й минутах, а также Крис Крайдер (2), Фрэнк Ватрано (28), Мика Зибанежад (47) и Артемий Панарин (41). Также россиянин записал на свой счет результативный пас. Голкипер Игорь Шестеркин оформил 37 сейвов из 39 возможных.

Соперник ответил голами Ондржея Палата (8) и Стивена Стэмкоса (29). Вратарь Андрей Василевский отразил 28 бросков из 34. Защитник Михаил Сергачев сделал один голевой пас. Нападающий Никита Кучеров не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Рейнджерс» вышли вперед в серии – 1-0. Второй матч между командами состоится 4 июня в Нью-Йорке.