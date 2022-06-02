Тренер «Тампы-Бэй»: Пропущенные шайбы в матче с «Рейнджерс» – это не вина Василевского

Главный тренер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер оценил игру вратаря клуба Андрея Василевского в первом матче серии финала Восточной конференции НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:6).

Отметим, что в прошедшей встрече 27-летний россиянин записал на свой счет 28 сейвов из 34. В нынешнем сезоне средний процент отраженных бросков у голкипера составляет 91,77.

– Это вообще не его вина в пропущенных шайбах. Мы могли поставить сразу обоих вратарей, но все равно бы пропускали, – приводит слова Купера журналист Джо Смит в своих соцсетях.

Добавим, что в данный момент «Тампа» уступает в серии со счетом 0-1. Второй матч с «Рейнджерс» состоится 4 июня в Нью-Йорке.