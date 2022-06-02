Журналист авторитетного СМИ считает, что Овечкин мешает перестройке «Вашингтона»

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир считает, что «Вашингтон» сделал ошибку, не расставшись с российским хоккеистом Александром Овечкиным.

«Мешает ли Овечкин перестройке «Вашингтона»? Да! Когда руководство приняло решение переподписать Овечкина, жребий был брошен», - приводит слова Эль-Башира RT.

Напомним, что в предыдущем году капитан «Вашингтона» подписал пятилетний контракт с клубом, по которому будет получать 9,5 млн долларов за год.

В текущем сезоне Овечкин набрал 90 (50+40) очков в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ, а также забросил одну шайбу и отдал пять голевых передачи в шести играх Кубка Стэнли.

«Вашингтон» закончил выступление в плей-офф после первого раунда, уступив «Флориде» (2-4).