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Голдобин подписал однолетний контракт с «Металлургом»

Российский хоккеист продолжит свои выступления за магнитогорцев.
02 июня 2022 11:56
автор: Владислав Корегин

Нападающий «Металлурга» Николай Голдобин подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба магнитогорцев.

Отмечается, что трудовое сотрудничество между командой и 26-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона-2022/23.

Напомним, Голдобин выступает за «Металлург» с 2020 года. Всего в составе «магнитки» он отыграл 96 матчей, забросил 31 шайбу и отдал 43 результативных передачи.

Напомним, что в прошлом сезоне «Металлург» занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечные Ильи Воробьева дошли до финала Кубка Гагарина, где уступили ЦСКА (3-4).

источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)
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