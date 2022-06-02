ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Легионеры не собираются покидать «Автомобилист»

Клуб закончил прошлый сезон до начала Олимпиады в Пекине.
Легионеры не собираются покидать «Автомобилист»
02 июня 2022 15:06
автор: Максим Скороходов
автор фото: ХК "Автомобилист"

Спортивный директор «Автомобилиста» Олег Гросс рассказал о ситуации с легионерами клуба.

«У иностранных хоккеистов действующие контракты. Пусть возвращаются! Поиграют ради Бога. Сообщали ли они об этом клубу? Мы пытаемся сейчас эти вещи маленько на расстоянии держать. Я знаю, что они готовы вернуться. Клуб — только за. Пускай возвращаются», - приводит слова Гросса «Чемпионат».

Добавим, что за команду из Екатеринбурга выступают шведский вратарь Юхан Маттссон, французский нападающий Стефан да Коста, канадский форвард Патрис Кормье и игрок атакующей линии сборной Германии Брукс Мэйсек.

источник: Чемпионат.com
Это интересно:
Легионеры не собираются покидать «Автомобилист»
Легионеры не собираются покидать «Автомобилист»
Клуб закончил прошлый сезон до начала Олимпиады в Пекине.
02.06.2022 15:06
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Голдобин подписал однолетний контракт с «Металлургом»
Российский хоккеист продолжит свои выступления за магнитогорцев.
02.06.2022 11:56
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Журналист авторитетного СМИ считает, что Овечкин мешает перестройке «Вашингтона»
Журналист авторитетного СМИ считает, что Овечкин мешает перестройке «Вашингтона»
В текущем сезоне на счету капитана «столичных» 51 гол.
02.06.2022 09:38
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Тренер «Тампы-Бэй»: Пропущенные шайбы в матче с «Рейнджерс» – это не вина Василевского
Россиянин пропустил шесть голов в прошедшей игре.
02.06.2022 08:55
Хоккей
автор: Владислав Корегин
«Рейнджерс» дома победили «Тампу-Бэй» в первом матче серии финала Востока, у Шестеркина 37 сейвов
Другой россиянин Артемий Панарин отличился двумя результативными очками.
02.06.2022 08:16
Хоккей
автор: Владислав Корегин
«Металлург» подтвердил подписание соглашения с Паскуале
Вратарь выступает в КХЛ с 2019 года.
01.06.2022 19:00
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Паскуале перейдет из «Локомотива» в «Металлург»
Вратарь играл за свою сборную на чемпионате мира 2022 года в Финляндии.
01.06.2022 18:00
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Кошечкин продлил контракт с «Металлургом»
Олимпийский чемпион выступает играет за уральский клуб десять сезонов.
01.06.2022 17:15
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
КХЛ при продаже прав на трансляции рассматривает участников рынка в цифровом пространстве
КХЛ при продаже прав на трансляции рассматривает участников рынка в цифровом пространстве
Главный хоккейный турнир России может уйти с «Матч ТВ».
01.06.2022 11:21
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Колорадо» победил «Эдмонтон» в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли
«Колорадо» победил «Эдмонтон» в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли
«Эвеланш» имеет преимущество своего льда.
01.06.2022 08:34
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Спартак» пересядет на «российскую дрезину»? Что ждет народную команду летом-2022
«Плеймейкер» - о последних трансферных новостях из стана обладателей Кубка России-2022.
«Подошел Шакил и сказал: «Спасыба». Безумная карьера нашего чемпиона НБА
Машины, травмы, дружба с Леброном и гигантский рост. В преддверии финала НБА-2022 «Плеймейкер» вспоминает самые яркие моменты карьеры Тимофея Мозгова, который имеет в коллекции чемпионский перстень главной баскетбольной лиги мира.
Первый бой — за Панариным и Шестеркиным! «Русский» полуфинал «рейнджеров» и «молний» стартовал
В первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли гол и результативная передача Артемия Панарина и 37 сэйвов Игоря Шестеркина помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» уверенно переиграть на своем льду «Тампу» (6:2).
Финалиссима аргентиссима! Как Месси взял свой второй трофей со сборной
Две результативные передачи Лионеля Месси и голы Лаутаро Мартинеса, Анхеля Ди Марии и Пауло Дибалы принесли Аргентине крупную победу над Италией (3:0) в матче-аналоге Межконтинентального кубка - только для национальных сборных.
Перемога в Глазго. Как Украина оказалась в одном шаге от чемпионата мира в Катаре
В полуфинале плей-офф за выход на ЧМ-2022 украинская команда выиграла в гостях у Шотландии 3:1 и теперь 5 июня оспорит путевку в Катар с Уэльсом.
Россия опять проиграла четвертьфинал Хорватии по пенальти… Как Рублев покинул «Ролан Гаррос»
До полуфинала «Ролан Гаррос» из россиян дошла только Дарья Касаткина. Андрей Рублев в затяжном и упорнейшем матче 1/4 уступил хорвату Марину Чиличу.
Шотландия — Украина: прямая трансляция отборочного матча чемпионата мира 01.06.2022
1 июня 2022 года в Глазго состоится полуфинальный стык за европейскую путевку на чемпионат мира в Катаре между сборными Шотландии и Украины.
«Хотели Блохина, а приехал я». История первого советского легионера в Западной Европе
В 1980 году он играл за венский «Рапид», где по документам проходил как инженер, а зарплату получал через советское торгпредство. «Плеймейкер» вспоминает невероятную историю Анатолия Зинченко — первого советского футболиста, который уехал играть на Запад.
Рафа, не уходи! Как Надаль победил Джоковича в «Битве гигантов» на пути к своему 14-му титулу «Ролан Гаррос»
На турнире «Большого шлема» в Париже его прошлогодний победитель Новак Джокович в четырех партиях проиграл в четвертьфинале другому легендарному теннисисту - Рафаэлю Надалю.
Был «звездой» — станет звездой! Радулов возвращается в КХЛ
Один из ярчайших форвардов страны 35-летний Александр Радулов покинул клуб НХЛ «Даллас Старз» и с нового сезона будет выступать в КХЛ за «Ак Барс».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика