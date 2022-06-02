Легионеры не собираются покидать «Автомобилист»

Спортивный директор «Автомобилиста» Олег Гросс рассказал о ситуации с легионерами клуба.

«У иностранных хоккеистов действующие контракты. Пусть возвращаются! Поиграют ради Бога. Сообщали ли они об этом клубу? Мы пытаемся сейчас эти вещи маленько на расстоянии держать. Я знаю, что они готовы вернуться. Клуб — только за. Пускай возвращаются», - приводит слова Гросса «Чемпионат».

Добавим, что за команду из Екатеринбурга выступают шведский вратарь Юхан Маттссон, французский нападающий Стефан да Коста, канадский форвард Патрис Кормье и игрок атакующей линии сборной Германии Брукс Мэйсек.