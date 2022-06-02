Сушинский рассказал о вероятности возвращения Овечкина в Россию

Бывший нападающий и президент омского «Авангарда» Максим Сушинский не верит, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин готов вернуться в Россию.

«Не уверен, что в этом году Овечкин вернется в Россию. Он по 50 шайб забивает за океаном, еще есть к чему стремиться. Какой смысл ему сейчас ехать в КХЛ?

Он большую часть своей карьеры все- таки играл в «Вашингтоне» и является легендой этой команды. Понимаю, что динамовским фанатам хочется на него посмотреть, но он может еще поиграть там и бить рекорды», - приводит слова Сушинского Sport24.ru.

Напомним, в минувшем сезоне Овечкин провел 77 матчей, в которых набрал 90 (50+40) очков. В списке лучших снайперов НХЛ россиянин вышел на чистое третье место с 780 голами и продолжает погоню за Горди Хоу (801) и Уэйном Гретцки (894).