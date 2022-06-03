«Колорадо» обыграл «Эдмонтон» и упрочил лидерство в серии

Во втором матче финала Западной конференции НХЛ «Колорадо» на своей площадке оказался сильнее «Эдмонтона». Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Эвеланш».
В составе победителей отличились Арттури Лехконен, Джош Мэнсон, Микко Рантанен и Нэйтан Маккиннон. Российский нападающий Валерий Ничушкин провел на льду 18 минут 51 секунду, но результативными действиями не отметился.
Таким образом, счет в серии стал 2-0 в пользу «Колорадо». Следующая встреча между командами состоится 5 июня. Стартовая сирена прозвучит в 03:00 по московскому времени.
источник: «Советский спорт»