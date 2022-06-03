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«Колорадо» обыграл «Эдмонтон» и упрочил лидерство в серии

Встреча прошла на льду «Болл Арена» в Денвере.
03 июня 2022 08:22

Во втором матче финала Западной конференции НХЛ «Колорадо» на своей площадке оказался сильнее «Эдмонтона». Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Эвеланш».

В составе победителей отличились Арттури Лехконен, Джош Мэнсон, Микко Рантанен и Нэйтан Маккиннон. Российский нападающий Валерий Ничушкин провел на льду 18 минут 51 секунду, но результативными действиями не отметился.

Таким образом, счет в серии стал 2-0 в пользу «Колорадо». Следующая встреча между командами состоится 5 июня. Стартовая сирена прозвучит в 03:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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