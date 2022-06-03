Вячеслав Быков: Возвращение Радулова – это очень хороший рекламный шаг для КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал переход Александра Радулова в «Ак Барс».

Ранее агент игрока сообщил, что 35-летний форвард заключил контракт на два сезона. По данным СМИ, его зарплата составит 150 млн евро в год.

«Возвращение Радулова – это очень хороший рекламный шаг для КХЛ, и это хороший знак для других ребят, которые захотят вернуться в КХЛ. Сейчас нужно уделять как можно больше внимания развитию нашего хоккея в силу сложившейся ситуации.

Приезд Александра – это позитивный фактор. На этом нужно пропагандировать нашу лигу, наш хоккей и меньше связываться с американской лигой», – цитирует Быкова агентство «РИА Новости».

Напомним, последней командой игрока был «Даллас Старз». В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ он провел 71 матч и набрал 22 (4+18) очка. Также на его счету три поединка в плей-офф.