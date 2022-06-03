Макдэвид - о поражении от «Колорадо»: Они нашли способ забить, а мы этого не сделали

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал поражение своей команды от «Колорадо» (0:4).во втором матче финала Западной конференции НХЛ.

«Они нашли способ забить, а мы этого не сделали. У них есть хорошие игроки, у них есть хорошие защитники. У нас было не так уж много шансов догнать. Они делают много хороших вещей, и мы должны найти способ понять их», - приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в составе победителей отличились Арттури Лехконен, Джош Мэнсон, Микко Рантанен и Нэйтан Маккиннон. Российский нападающий Валерий Ничушкин провел на льду 18 минут 51 секунду, но результативными действиями не отметился.

Счет в серии стал 2-0 в пользу «Колорадо». Следующая встреча между командами состоится 5 июня. Стартовая сирена прозвучит в 03:00 по московскому времени.