Грицюк назвал поездку на Олимпиаду в Пекин самым запоминающимся моментом сезона

Нападающий «Авангарда» и сборной России Арсений Грицюк, признанный лучшим молодым игроком КХЛ, вспомнил самый лучший момент минувшего сезона.

«Наверное, полуфинальный матч со шведами на Олимпиаде, когда я реализовал победный буллит. Всё-таки именно поездка в Пекин была наиболее запоминающейся», - приводит слова Грицюка RT.

Напомним, что в финале сборная России уступила Финляндии (1:2).

Грицюк провел на Олимпиаде в Пекине шесть матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал две голевые передачи.