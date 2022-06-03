СКА объявил о подписании четырехлетнего контракта с форвардом Хайруллиным

Пресс-служба СКА объявила о том, что к клубу присоединился российский нападающий Марат Хайруллин.

Отмечается, что руководство армейцев заключило с 25-летним хоккеистом контракт сроком на четыре года.

Напомним, что ранее Хайруллин выступал в составе «Нефтехимика». Всего за нижнекамцев он отыграл 321 матч в КХЛ, забросил 60 шайб и отдал 53 результативных передачи.

Добавим, что в сезоне-2021/22 СКА занял первое место в турнирной таблице Запада. В плей-офф подопечные Романа Ротенберга дошли до финальной стадии своей конференции, где уступили будущему обладателю Кубка Гагарина, а именно ЦСКА (3-4).