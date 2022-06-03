Грицюк поддерживает связь с «Нью-Джерси»

Нападающий «Авангарда» и сборной России Арсений Грицюк ответил на вопрос, осталась ли у него связь с «Нью-Джерси».

Напомним, что «дьяволы» выбрали россиянина во время драфта НХЛ-2019.

«Да, контактирую со скаутами, которые работают в России, и с тренером по физической подготовке. Он даёт мне советы. Такое же общение было и раньше, когда я только драфтовался. Мной интересуются. Но остался ещё год по контракту с «Авангардом», и я рад отработать его по полной, а потом уже будет видно», - приводит слова Грицюка RT.

Напомним, в прошлом сезоне Грицюк набрал 28 (16+12) очков в 39 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а также забросил шесть шайб и отдал четыре голевые передачи в 13 играх Кубка Гагарина.

Вместе со сборной России 21-летний форвард стал серебряным призером Олимпиады в Пекине.