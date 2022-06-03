Кареев покинул состав клуба чемпионата Финляндии и вернулся в «Салават Юлаев»

Российский голкипер Андрей Кареев подписал контракт с «Салаватом Юлаевым», сообщает клубная пресс-служба уфимцев.

Отмечается, что 27-летний хоккеист заключил с командой из Башкортостана трудовое сотрудничество, рассчитанное до конца сезона-2022/23.

Напомним, что ранее в своей карьере Кареев выступал за «Салават Юлаев» в период с 2017 по 2020 годы. Всего за уфимцев он отыграл 58 матчей. Также в КХЛ вратарь защищал цвета новокузнецкого «Металлурга» и «Нефтехимика».

На протяжении последних двух сезонов Кареев играл за финский ТПС, став с коллективом обладателем серебряных медалей национального первенства.