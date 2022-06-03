Московское «Динамо» отдало «Ак Барсу» Шипачева и Войнова для разгрузки зарплатной ведомости

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин назвал вынужденной мерой продажу защитника Вячеслава Войнова и нападающего Вадима Шипачева в «Ак Барс» за 1000 руб.

«Можно было бесконечно откладывать обмен, но тогда всё тянулось бы до лета, и мы бы несли финансовые затраты. Расставание с игроками не было спонтанным решением, и мы вступили в диалог с Казанью сразу после завершения плей-офф. Переговоры велись долго, и, к сожалению, ничего другого, кроме разгрузки ведомости, мы извлечь не смогли», - приводит слова Сопина «Чемпионат».

Добавим, что в прошедшем сезоне 35-летний Шипачев принял участие в 59 матчах «Динамо», отличившись 27 заброшенными шайбами и 50 результативными передачами. Что касается Войнова, то на счету 32-летнего россиянина 41 (10+31) набранное очко в 51 встрече за москвичей.