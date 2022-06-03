Издание The Athletic включило Овечкина в список главных разочарований плей-офф НХЛ в сезоне-2021/22

Издание The Athletic опубликовало список хоккеистов, неудачно выступивших в текущем розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли.

По информации источника, в состав были включены три игрока из России, а именно нападающие Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз») и Иван Барбашев («Сент-Луис Блюз»).

Напомним, что текущем плей-офф НХЛ Овечкин принял участие в шести матчах, забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач. «Вашингтон» завершил свои выступления на стадии первого раунда, уступив «Флориде» (2-4).

Что касается Свечникова и Барбашева, то на счету хоккеистов 5 (4+1) и 2 (0+2) набранных очков в 14 и 12 встречах соответственно. «Каролина» и «Сент-Луис» вылетели во втором раунде плей-офф – «Харрикейнз» уступили «Рейнджерс» (3-4), а «Блюз» не смогли пройти Колорадо (2-4).