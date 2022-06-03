В Правительстве РФ озвучили стоимость нового ледового дворца в Нижнем Новгороде

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе беседы с губернатором нижегородской области Глебом Никитиным озвучил сумму, которую выделит государство для возведения новой ледовой арены в региональном центре.

«Все необходимые федеральные средства на этот проект зарезервированы, выделены, это примерно 5 млрд рублей в течение трех лет. Мне кажется, что жители это оценят по достоинству. Надеюсь, Ледовый дворец займет достойное место в архитектурном ансамбле Нижнего Новгорода», - приводит слова Мишустина ТАСС.

Также премьер установил срок сдачи объекта - конец 2024 года.

Напомним, что базирующееся в Нижнем Новгороде хоккейное «Торпедо» пока вынуждено выступать в старом ЛД «Нагорный».