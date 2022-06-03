Кожевников не согласен с решением The Athletic включить Овечкина в список разочарований плей-офф НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на решение издания The Athletic включить форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в список главных разочарований текущего розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли.

Отметим, что помимо Овечкина, в символическую сборную хоккеистов, неудачно выступивших в плей-офф, попали еще два россиянина, а именно нападающие Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз») и Иван Барбашев («Сент-Луис Блюз»).

– Это уже ведутся какие-то игры. Ну какое Овечкин разочарование? Он свои шайбы забил, неплохо смотрелся в плей-офф, так что для меня никакого разочарования нет. Александр показал свой самый высокий уровень! Конечно, надежды большие были в плей-офф, но в одиночку же не вытащишь игры, – цитирует Кожевникова «Чемпионат».

Напомним, что текущем плей-офф НХЛ Овечкин принял участие в шести матчах «Вашингтона», забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач. «Кэпиталз» завершили свои выступления на стадии первого раунда, уступив «Флориде Пантерз» (2-4).