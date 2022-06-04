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«Рейнджерс» обыграли «Тампу-Бэй» и увеличили отрыв в серии

Команда из Нью-Йорка пользуется преимуществом своего льда.
04 июня 2022 08:16
автор: Максим Скороходов

«Рейнджерс» дома победили «Тампу-Бэй» со счетом 3:2 во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли.

В составе «молний» забивал Никита Кучеров в большинстве (3-я минута), который позже ассистировал Нику Полу (58).

У «синерубашечников» заброшенными шайбами отличились Кей-Андре Миллер (6), Каапо Какко (18) и Мика Зибанежад (42).

Вратарь команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 29 и 31 броска по своим воротам, его коллега по амплуа Андрей Василевский из «Тампы» - 25 из 28.

Таким образом, «Рейнджерс» увеличили преимущество в серии - 2:0.

Следующая игра между командами пройдет 5 июня на льду «Тампы-Бэй».

НХЛ

Полуфинал

2-й матч

«Нью-Йорк Рейнджерс» - «Тампа-Бэй Лайтнинг» - 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

Голы:
0:1 – Кучеров (Сирелли, Хедман), 2:41 (Бол.)
1:1 – Миллер (Крайдер, Ватрано), 5:59
2:1 – Какко (Хитил, Фокс), 17:32
3:1 – Зибанежад (Крайдер, Фокс), 41:21
3:2 – Пол (Кучеров, Перри), 57:58

Вратари: Шестеркин 29/31 – Василевский 25/28.

Счет в серии: 2-0

источник: «Советский спорт»
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