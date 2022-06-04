«Рейнджерс» обыграли «Тампу-Бэй» и увеличили отрыв в серии

«Рейнджерс» дома победили «Тампу-Бэй» со счетом 3:2 во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли.
В составе «молний» забивал Никита Кучеров в большинстве (3-я минута), который позже ассистировал Нику Полу (58).
У «синерубашечников» заброшенными шайбами отличились Кей-Андре Миллер (6), Каапо Какко (18) и Мика Зибанежад (42).
Вратарь команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 29 и 31 броска по своим воротам, его коллега по амплуа Андрей Василевский из «Тампы» - 25 из 28.
Таким образом, «Рейнджерс» увеличили преимущество в серии - 2:0.
Следующая игра между командами пройдет 5 июня на льду «Тампы-Бэй».
НХЛ
Полуфинал
2-й матч
«Нью-Йорк Рейнджерс» - «Тампа-Бэй Лайтнинг» - 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)
Голы:
0:1 – Кучеров (Сирелли, Хедман), 2:41 (Бол.)
1:1 – Миллер (Крайдер, Ватрано), 5:59
2:1 – Какко (Хитил, Фокс), 17:32
3:1 – Зибанежад (Крайдер, Фокс), 41:21
3:2 – Пол (Кучеров, Перри), 57:58
Вратари: Шестеркин 29/31 – Василевский 25/28.
Счет в серии: 2-0